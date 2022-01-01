رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر اعدام عامل برصاص الشرطة الإسرائيلية في عسقلان، وتحذير الرئاسة الفلسطينية من خطورة قيام المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- دولة الاحتلال تواصل التصعيد: إعدام ميداني لعامل من الخليل في عسقلان وعشرات الإصابات في الضفة

- الرئاسة تحذر من خطورة قيام المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك

- ثوري "فتح" يقدم واجب العزاء بشهداء جنين ومخيمها

- الاحتلال يعقد "محكمة خاصة" للأسير أحمد مناصرة.. اليوم

- الرئيس يهنئ شهباز شريف لانتخابه رئيساً لوزراء باكستان

- رئيس الوزراء يستقبل ممثل التشيك الجديد لدى فلسطين

- إقرار الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني

- تظاهرة في الناصرة ضد الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا

- وزارة "القضاء" الإسرائيلية تقر ربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالكهرباء

- 16مصاباً على الأقل في إطلاق نار بمترو نيويورك والبحث عن مشتبه به

"الأيام":

- استشهاد عامل من الخليل في عسقلان

- الرئاسة تحذر من خطورة قيام المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى

- تواصل حملة الاحتلال على جنين ومدن أخرى وإصابات خلال اقتحام حرم جامعة خضوري

- إصابات خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في مناطق عدة

- الخارجية" الأميركية تبرز انتهاكات إسرائيلية ضد حقوق الإنسان

- الرئيس يهنئ شهباز شريف لانتخابه رئيساً لوزراء باكستان

- بارليف: لن نتردد في تنفيذ عملية عسكرية واسعة بجنين

- تقرير: الاحتلال اعتقل 1100 فلسطيني منذ بداية العام و300 خلال الشهر الأخير

"القدس":

- استشهاد عامل في عسقلان وضوء أخضر لربط 30 بؤرة استيطانية بالكهرباء

- بارليف: لن نتردد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين

- عودة: تلقيت تهديدات مباشرة بالقتل بعد دعوتي للشباب العرب بمغادرة صفوف جيش الاحتلال

- غانيتس: سنواصل البناء الاستيطاني والتصدي لأي تصعيد

- تقرير: تزايد الطلب على شراء الأسلحة بإسرائيل في أعقاب تصاعد حالة "التوتر الأمني"

- تضييق الخناق على ماريوبول ودمار في المدينة المحاصرة

- "هآرتس": زيادة "ضحايا" العمليات الإسرائيلية في الضفة قد يجلب رداً من غزة