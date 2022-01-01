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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

الأربعاء 13 أبريل 2022 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس



رام الله / سما /

 استشهد شاب صباح اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته خلال اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس صباح اليوم لتأمين اقتحام مستوطنين لقبر يوسف.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشهيد هو محمد حسن محمد عساف ( 34 عاماً) وهو من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية، والذي استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحاً.

و الشهيد هو محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفه الغربية.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وخمسة بـ”المطاط”، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إضافة إلى إصابة شاب برضوض بعد أن دعسته دورية احتلالية، وثمانية آخرين بحالات اختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قبر يوسف.

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