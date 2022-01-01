الفصائل بغزة تجتمع اليوم لبحث تطورات الأوضاع

غزة/ سما /

تعقد فصائل فلسطينية، عصر اليوم الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا لها في قطاع غزة، للتباحث في الأوضاع الميدانية التي تشهدها مدن الضفة الغربية، والقدس والداخل المحتل.

وسيعقد الاجتماع في مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، وسيتناول أيضًا استعدادات مجموعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال الاحتفال بما يسمى “عيد الفصح اليهودي”.

وكانت ما تسمى “جماعات الهيكل” قد دعت إلى إعداد “القرابين” بهدف ذبحها في المسجد الأقصى أو بالقرب منه.

وحذرت حركة حماس في الأيام الأخيرة على لسان الناطقين باسمها من مثل هذه الخطوة التي ستؤدي إلى إشعال الأوضاع وستكون عواقبها وخيمة.