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قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة

الأربعاء 13 أبريل 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيس عبد الكريم يستقيل من منصب الأمانة العامة لـ"الديمقراطية" في الضفة



رام الله / سما /

قدّم عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، استقالته من منصب الأمانة العامة لإقليم الجبهة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديث مع "ألترا فلسطين"، أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، إبراهيم أبو حجلة، استقالة عبد الكريم من منصبه.

وذكر حجلة أنّ سبب الاستقالة هو بلوغ عبد الكريم سن الثمانين، كما أنه "يريد أن يقدم نموذجًا بأن هذا العمر يكفي للعمل التنظيمي الداخلي".

وأضاف أن عبد الكريم ينوي التفرّغ للعمل الفكري والتثقيفي، وفقط ترك العمل التنظيمي داخل إقليم الضفة الغربية، وذلك بناءً على رغبته التي أبداها مرارا.

وقال إن هذه الاستقالة "لا تعني الابتعاد بشكل كامل عن التنظيم، حيث ما يزال عبد الكريم يحتفظ بمنصبه كنائب الأمين العام نايف حواتمة، ومسؤول حلقة المكتب السياسي واللجنة المركزية في الضفة الغربية".

في السياق، نقل "ألترا فلسطين"، عن مصدر لم يسمّه، أنه تمّ انتخاب عضو المكتب السياسي، ماجدة المصري، لشغل موقع أمانة الإقليم خلفًا لعبد الكريم.

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