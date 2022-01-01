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حالة الطقس: اجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 13 أبريل 2022 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا ولطيفا نهارا، باردا نسبيا إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهارا، باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهارا، باردا نسبياً إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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