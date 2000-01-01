"جماعات الهيكل" ترصد مكافآت للمستوطنين لاقتحام الأقصى

القدس الحتلة/سما/

رصدت "جماعات الهيكل" الاستيطانية مكافآت مالية للمستوطنين حال قيامهم بتقديم "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى المبارك مساء يوم الجمعة القادم الموافق 14 رمضان.

ووعدت الجماعات المتطرفة من يتمكن من ذلك بمكافأة قدارها عشرة آلاف شيكل، ومنح من يدخل القربان دون ذبحه بمكافأة تعويضية قدرها 800 شيكل، ومن يحاول ويفشل 400 شيكل.

وكانت تلك الجماعات نفذت الاثنين، محاكاة لـ"تقديم القربان" في منطقة القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى، حيث ذيلت إعلانها بالقول بأن تقديم القربان هو الرد الطبيعي على "الإرهاب".

وبات معظم حاخاماتها ونشطائها مقتنعين بأن" الوقت قد حان لتقديم القربان في الأقصى بعد المسيرة الطويلة من المحاولة عبر المحكمة منذ 2010، والإحياء العملي لطقوس القربان في عدة أماكن حول الأقصى منذ 2014."

وأكدت "جماعات الهيكل" في تصريحات لقادتها بعد نشر الإعلان، أن "الوقت قد حان لتغيير قواعد اللعب"، مضيفة أنه "لا حماس ولا الأردن يقررون ما يحصل في الأقصى، فنحن من سنقرر مصير قربان الفصح".

وأضافت "إننا في الجمعة القادم، في عشية الفصح، سنأتي إلى جبل الهيكل من كل أنحاء البلاد لنقدم قربان الفصح في موعده، ونجدد العبادة اليهودية في الأقصى بعد 2000 عام من اندثارها".