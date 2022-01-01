مصرع مسنة وإصابتان بحادث سير في دير الأسد

الجليل/سما/

لقيت وطفة ذياب أسدي (76 عامًا)، مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة، كما أصيبت امرأة وطفلة بجروح متفاوتة في حادث طرق ذاتي ببلدة دير الأسد، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بجدار، فيما لم تعرف الأسباب بعد.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية لثلاث إصابات إحداها حرجة لمسنة، فيما وصفت الأخريين بأنها متوسطة.

وأحيلت المصابات، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المسنة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.