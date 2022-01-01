أيمن عودة يتلقى تهديدات مباشرة بالقتل عقب تصريحاته ضد جيش الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

قال النائب بالقائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة: "إنه تم تهديده بالقتل على خلفية تصريحات التي دعا فيها إلى عدم الالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وكان عودة دعا في تصريح له أول أمس أمام باب العامود بالمسجد الأقصى المبارك الشبان إلى "الامتناع عن الخدمة في صفوف أجهزة أمن الاحتلال".

وطالب عودة أيضًا شبان الداخل الذين التحقوا بها بإلقاء أسلحتهم ومغادرة صفوف هذه الأجهزة.

وأثارت تصريحات عودة موجة من ردود الفعل والتحريض من جانب سياسيين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وطالبت شرطة الاحتلال المستشارة القضائية للحكومة بمراجعة التصريحات التي أدلى بها عودة من خلال مقطع فيديو عند باحة باب العامود في القدس.

وأضاف عودة في تصريح صحفي الثلاثاء "هناك تهديدات وصلتني مباشرة بالقتل، أنا بشكل شخصي تصلني عشرات رسائل التهديد بالقتل".

وتابع "وصلتني التهديدات بلغة مباشرة: "سنقتلك".

وذكر أنه يجمع رسائل التهديدات لتقديمها لضابط الأمن في الكنيست، مستدركًا "لكن مثلما أن هذه الرسائل لم ترهب من سبقونا فإنها لا ترهبنا بطبيعة الحال