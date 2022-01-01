سفير فلسطين بلندن: الإعلام يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصفنا بـ"الإرهابيين" (فيديو)

لندن/سما/

قال السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط إن الإعلام العالمي يمدح الأوكرانيين لحملهم السلاح ويصف الفلسطينيين بالإرهابيين.

وخلال مقابلة على قناة سي إن إن، قال زملط إنه تم تطبيق سلسلة من العقوبات الدولية على روسيا خلال أسابيع، بينما يعاني الفلسطينيون منذ 74 عاما من الاستعمار والاحتلال العسكري وأعمال القتل.

وذكر أن الإعلام يركز على الوضع المتدهور فقط عندما يتعرض الإسرائيليون للأذى، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا كشف انتقائية المجتمع الدولي.

وأضاف زملط أن الفلسطينيين سئموا وتعبوا من المعايير المزدوجة والنفاق على الرغم من تبنيهم سياسة اللاعنف.

واعتبر أن السبب الأساسي وراء ما حدث مؤخرا من تصعيد في فلسطين هو الاحتلال.