أبو عمرو يستقبل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

رام الله / سما /

استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني.

وتطرق أبو عمرو، خلال اللقاء، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل مواصلة استيلاء الحكومة الإسرائيلية على الأرض والتوسع الاستيطاني، والعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، واقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أبو عمرو للمفوض العام ضرورة توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين بشكل عاجل، وأهمية تعزيز الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث.