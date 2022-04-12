شاهد: اصابة 13 شخصا في حادث إطلاق نار داخل ميترو الأنفاق بنيويورك

نيويورك/سما/

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط عدد من الإصابات نتيجة إطلاق نار وقع في محطة مترو أنفاق في Sunset Park في مدينة نيويورك.

وتحقق الشرطة في نيويورك في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق في بروكلين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت أعيرة نارية في المحطة حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

وحسب المعلومات الأولية، فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط 13 جريحا على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى.

وقال أحد مسؤولي الشرطة إن عناصرها يبحثون عن مشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون.

There was a shooting in the New York subway, according to the NYT.

At least 13 people were injured, the station was filled with smoke. Police are looking for the attacker, and the shooter was reportedly wearing a gas mask. #BreakingNews #NewYork pic.twitter.com/pXiJTwk3Eq — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) April 12, 2022

At least 13 injured so far in the shooting of #Subte in #NewYork pic.twitter.com/frNfYbk6Iq — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) April 12, 2022

هذا وتزايدت حوادث إطلاق النار في مدينة نيويورك هذا العام، فحتى 3 أبريل، ارتفعت حوادث إطلاق النار من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لإحصاءات إدارة الشرطة.