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الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع 8 شخصيات فلسطينية

الثلاثاء 12 أبريل 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع 8 شخصيات فلسطينية



القدس المحتلة/سما/

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع 8 شخصيات من الداخل لفلسطيني المحتل.

وذكر الشيخ صبري أن محاميه سلمه اليوم قرارًا من قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال يقضي بمنعه من التواصل مع شخصيات فلسطينية من بينهم الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب وأحمد سليمان اغبارية.


وأوضح أن القرار يهدف إلى منع التواصل بين الداخل الفلسطيني والقدس، مؤكدًا أن وسائل التواصل متعددة، والقرار لن يحول دون التواصل.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة بالعالم تتبع هذه السياسة إلا الاحتلال.

#الاحتلال الاسرائيلي #الشيخ عكرمة صبري

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