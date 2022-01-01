جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيز قواته قرب خطوط التماس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع ماكور ريشون العبري، بأن الجيش "الإسرائيلي" قرر زيادة قواته عند خط التماس مع الضفة الغربية، ونشر قوات هندسية ومعدات ثقيلة لإغلاق فتحات الجدار وتعزيزه بمقدار كتيبتين إضافيّتين







ويُشار إلى أنه قبل أيام وافقت حكومة الاحتلال على تعزيز الجدار الفاصل في شمال الضفة لمنع دخول منفذي العمليات البطولية للداخل المحتل في ظل تصاعد العمليات الفدائية التي أظهرت فشل المنظومة الأمنية "الإسرائيلية".

وكان قد اعترف في وقت سابق، رئيس أركان جيش الاحتلال أن منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم وصل للداخل المحتل عبر فتحة في السياج الفاصل شمال الضفة الغربية المحتلة.