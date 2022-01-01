المالكي يلتقي مفوض عام "الأونروا"

رام الله/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله.

وأشاد المالكي بالجهود التي يقوم بها المفوض العام للوكالة لضمان مواصلة الدور المركزي والحيوي للأونروا ودورها المهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وغزة بشكل خاص، والتنسيق المستمر والتواصل الدائم ما بين الخارجية وكافة دوائر الوكالة، بهدف تنفيذ تفويضها على أكمل وجه، وتأمين عيش كريم وخدمة أبناء شعبنا في الوطن ومناطق عمليات الوكالة.

وتطرق الطرفان إلى آخر التطورات على ال الساحة الدولية والوضع على الأرض في الأرض المحتلة والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية؛ بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وتدمير فرص التوصل لحل سياسي.

وأوضح المالكي أن المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، خاصة فيما يتعلق في التعامل مع القضايا الدولية، وأكد أنه رغم التضييقات المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المالية للشعب الفلسطيني، إلا أن الوكالة تبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أطلع المفوض العام الوزير المالكي على تطورات العمل والمعيقات المالية التي تواجه الوكالة وضرورة التعاون لتحقيق أهداف وأولويات "الأونروا".

وتطرق الطرفان لبعض الأفكار التي من شأنها إخراج الوكالة من أزمتها المالية، بما يشمل عقد بعض الاجتماعات على مستوى دول الإقليم لمتابعة هذه المناقشات