طالبة من مدرسة المستقبل تحصل على جائزة أعلى تحصيل أكاديمي في امتحان كامبريدج في العالم

رام الله / سما /

حصلت الطالبة حور ديرية من مدرسة المستقبل على أعلى علامة في امتحان اللغة العربية للمستوى العالي A Levels في امتحان كامبريدج في العالم. يأتي هذا ضمن برنامج أفضل تحصيل أكاديمي لدى طلبة كامبريدج والتي تقوم كامبريدج بالاحتفال به سنويا في 40 دولة حول العالم.

عبر مدير مدرسة المستقبل السيد جورج باوري على سعادته في هذا التحصيل وفخره بالطاقم التدريسي وبطلبة المدرسة وقال:" هذه الجائزة تدل على وجود طلبة في فلسطين قادرين على منافسة الطلبة حول العالم، ووجود معلمين فلسطينين لديهم القدرة على بلورة وتغذية القدرات داخل الصف من خلال خبرتهم التعليمية الكبيرة"

وأشار المدراء الأكاديميين لدى مدرسة المستقبل على الجهد المبذول من قبل الكادر التعليمي لدى المدرسة والتدريبات الخاصة التي يقوم بها الطاقم من قبل كامبريدج لمواكبة التغييرات في أساليب التعليم وفي الإدارة الصفية.

حصلت ديرية على جائزتها خلال حفل نظمته المدرسة في 12/4/2022 حضر فيها رئيسة مجلس الإدارة السيدة منال زريق ومدير التربية والتعليم السيد باسم عريقات وأعضاء من مجلس الإدارة ومسؤول التعليم العام في المديرية. حيث تسلمت الطالبة الشهادة من قبل كامبريدج وتكريم معلمة اللغة العربية الدكتورة ماجدة أبو سراري أمام طلاب ومعلمين المدرسة.

وعبرت السيدة منال زريق رئيسة مجلس إدارة مدرسة المستقبل عن فخرها لما وصلت اليه المدرسة وقالت: " قبل 4 سنوات أنا ومجلس الإدارة والهيئة الإدارية والتعليمية زرعنا... والسنة الماضية بدأنا بحصد ثمار ما زرعناه من خلال نتائج الطلاب الذين وضعوا المدرسة في فئة أعلى 10% من مدارس كامبريدج بالعالم الذين قدموا الامتحانات الرسمية، والشهر الماضي حصلت على جائزة Global Impact Award من مؤسسة YPO العالمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن الاستثمار في المدرسة وتمكين الشباب. واليوم نحتفل بحصول الطالبة حور ديرية على أعلى علامة في امتحان اللغة العربية A Level كامبريدج على العالم"

مدرسة المستقبل هي المدرسة الوحيدة في مدينة رام الله الحاصلة على ترخيص كامبريدج وتقدم البرنامج من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة. تدرج المدرسة لدى كامبريدج تحت رقم Centre number PS001. يتم تجهيز الطالب من السنوات الأولى في المدرسة وحتى الصف التاسع لبرنامج كامبريدج ومن ثم يقدم الامتحانات الرسمية وهي عبارة عن سبع مواد IGCSE في نهاية الصف العاشر و ثلاث مواد مستوى عالي A level في صف الثاني عشر.

حصدت المدرسة على نسبة 91% نجاح في امتحانات ال IGCSE و 100% نجاح في امتحانات ال A Levels في صف الثاني عشر في امتحانات كامبريدج في العام 2021 لتدرج من ضمن فئة أعلى 10% من المدارس التابعة لكامبريدج بتقديم الامتحانات.