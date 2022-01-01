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أطفال غزة ينظمون وقفة دعم لأحمد مناصرة والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال

الثلاثاء 12 أبريل 2022 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطفال غزة ينظمون وقفة دعم لأحمد مناصرة والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال



غزة / سما /

 شارك أطفال جمعية الثقافة والفكر الحر بوقفة احتجاجية داخل مراكزهم التربوية ، دعما للمعتقل أحمد مناصرة، الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو في عمر الـ13 عقب إطلاق النار عليه وابن عمه حسن، الذي استشهد على الفور.
وحمل الأطفال صور احمد مناصرة ويافطات نددت بسياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، دون أي مراعاة للقوانين الدولية.
ودعا الأطفال في بيان صحفي وصل "سما" إلى تكثيف المشاركة في الحملة العالمية لإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة قبل تاريخ 13/04 موعد المحكمة المقرر لإعادة النظر بقضية أحمد.
وقال الأطفال:" نحن أطفال المراكز التربوية التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، نقف اليوم وقفة دعم واسناد للأسير احمد مناصرة الذي اعتُقل طفلاً يافعاً بعمر الثالثة عشر، والذي عُرف في حينه، وما زال بوسم "مش متذكر" كلمة السر لصمود وعنفوان أطفالنا الذين تعرضوا ومازالوا يتعرضوا إلى أقسى أشكال القمع والترهيب والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويشار إلى أن مطلب الإفراج الفوري عن الأسير مناصرة شهد زخمًا كبيرًا في الساعات الماضية .
وعُرف مناصرة بعبارة "مش متذكر"، التي قالها عندما سرّب الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو له أثناء التحقيق معه بعد اعتقاله في سن الـ 13 عاما.

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