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قرار إسرائيلي بمنح الضوء الأخضر لتوصيل الكهرباء للبؤر الاستيطانية في الضفة

الثلاثاء 12 أبريل 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار إسرائيلي بمنح الضوء الأخضر لتوصيل الكهرباء للبؤر الاستيطانية في الضفة



القدس المحتلة/سما/

منحت وزارة القضاء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لتوصيل الكهرباء إلى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بحجة أن ذلك يأتي في إطار “قانون الكهرباء” الذي من خلاله تم ربط القرى البدوية الفلسطينية في النقب بالشبكة الإسرائيلية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الخطوة تم مناقشتها في الأيام الأخيرة داخل الحكومة الإسرائيلية، وأصبحت الكرة الآن للموافقة النهائية في يد وزير الجيش بيني غانتس، وهو قرار في حال اتخذ يعني أنه سيكون للأبد ولمرة واحدة.


وسيمنع هذا القرار في حال وقع من غانتس تقديم أي التماسات في المستقبل أمام العليا الإسرائيلية.

ويدور الحديث عن 30 بؤرة استيطانية منتشرة بالضفة سيتم تزويدها بالكهرباء.

وكان غانتس ربط هذه الخطوة، مقابل تزويد 10 قرى فلسطينية في مناطق (ج) بالكهرباء، لإظهار أن إسرائيل ليست دولة فصل عنصري، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية.

#اسرائيل #البؤر الاستيطانية

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