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رئيس الوزراء يستقبل ممثل التشيك الجديد لدى فلسطين

الثلاثاء 12 أبريل 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يستقبل ممثل التشيك الجديد لدى فلسطين



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل جمهورية التشيك الجديد لدى دولة فلسطين السفير جاكوب شلوسارك.

وبحث رئيس الوزراء مع شلوسارك تعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها، والدفع بمزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات على المستوى الثقافي والأكاديمي والتبادل التجاري والسياحة.

ووضع رئيس الوزراء ممثل تشيكيا في صورة التطورات ومستجدات الأوضاع، وتصاعد وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على شعبنا من جنين الى الخليل، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

#ريس الوزراء محمد اشتية #فلسطين

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