وقفة دعم ومساندة للمعتقل أحمد مناصرة في طولكرم

طولكرم/سما/

طالب ذوو المعتقلين ومشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بالضغط نحو الإفراج عن المعتقل أحمد مناصرة القابع في زنزانة منفردة في معتقل "ايشيل" بوضع صحي ونفسي سيئ.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقل مناصرة، مؤكدين مساندته واستمرار الدعوات والوقفات حتى إطلاق سراحه.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، لـ"وفا"، إن مناصرة يعيش في وضع نفسي خطير للغاية في زنزانة انفرادية، ما يتطلب من الجميع دعمه والمشاركة في حملة الإفراج عنه، خاصة وأن جلسة استئناف ستعقد له غدا، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته النفسية.

وأكد النمر مساندة المعتقلين المضربين عن الطعام ومنهم المعتقل خليل عواودة من إذنا بالخليل، الذي اعتقل في كانون أول الماضي، والمضرب منذ 40 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، ويقبع بالعزل في زنازين معتقل "عوفر"، مشيرا إلى الحالة الصعبة لثلاث معتقلات "معاقبات" في معتقل "ايشيل".