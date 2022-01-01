المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل استراليا الجديد لدى فلسطين

رام الله/سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل استراليا الجديد لدى دولة فلسطين ادوارد رَسل، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وبحث المالكي مع رَسل سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، مثمنا الدعم الذي تقدمه استراليا للشعب الفلسطيني، وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.

وأكد استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم اللازم من أجل دعم السفير وإنجاح مهامه في فلسطين، لصالح العلاقات الثنائية الفلسطينية الأسترالية.

كما عرّج الوزير المالكي على الموقف الاسترالي الرسمي من القضية الفلسطينية، والذي يتجلى بكل وضوح في طبيعة تصويتات استراليا بخصوص قرارات فلسطين في منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها، حيث الانحياز الكامل لإسرائيل وسلبية التصويت على مجمل القرارات بما فيها ما يتعلق بالحقوق الأساسية المشروعة بما يشمل حق تقرير المصير.

واتفق الطرفان على تخصيص اجتماعات لاحقة لمناقشة هذه القضية تحديدا، وفي كيفية معالجتها التزاما بالقانون الدولي كأساس.

كذلك، شرح المالكي للدبلوماسي الاسترالي أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية العام الماضي، والطلب من استراليا الانضمام للدول التي تضغط على إسرائيل لكي يتمكن الفلسطينيون المقدسيون من المشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية داخل مدينتهم.

بدوره، عبّر رَسل عن سعادته ببدء مهامه في رام الله، وأكد نيته الاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على مشاريع تنموية واقتصادية، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك على الأصعدة كافة.