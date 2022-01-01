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سلطة النقد: إدخال 160 مليون شيقل من الفكة إلى قطاع غزة

الثلاثاء 12 أبريل 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: إدخال 160 مليون شيقل من الفكة إلى قطاع غزة



غزة/سما/

- أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإدخال 160 مليون شيقل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة؛ وبما يشمل الفئات الصغيرة والفكة من تلك العملة.

وأكدت سلطة النقد، في بيان لها، حرصها على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من عملة الشيقل في قطاع غزة، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، ومنع حدوث أية مشاكل أو اختلالات في توافر السيولة النقدية اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على متابعة أي احتياجات إضافية من العملات الورقية، واستبدال التالف منها.

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#سلطة النقد #قطاع غزة

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