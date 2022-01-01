سلطة النقد: إدخال 160 مليون شيقل من الفكة إلى قطاع غزة

غزة/سما/

- أعلنت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإدخال 160 مليون شيقل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة؛ وبما يشمل الفئات الصغيرة والفكة من تلك العملة.

وأكدت سلطة النقد، في بيان لها، حرصها على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من عملة الشيقل في قطاع غزة، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، ومنع حدوث أية مشاكل أو اختلالات في توافر السيولة النقدية اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على متابعة أي احتياجات إضافية من العملات الورقية، واستبدال التالف منها.

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