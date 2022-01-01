مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 539 فلسطينياً خلال آذار/مارس الماضي

رام الله / سما /

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر آذار/مارس 2022، نحو(539) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (62) طفلاً، و(19) من النساء.

جاء ذلك ضمن النشرة الشهريّة المشتركة التي تصدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس).

وأوضحت المؤسسات، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4450) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2022، من بينهم (32) أسيرة، و(160) قاصرًا، ونحو (530) معتقلًا إداريًا.

وبينت، أنه كانت أعلى نسبة اعتقالات خلال آذار؛ في القدس، وبلغت (163) حالة، من بينها (43) طفلاً وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (195) أوامر، بينها (107) أمراً جديداً، و(88) أمر تمديد.

وتجدر الإشارة إلى أنه ترصد النشرة أبرز السّياسات والإجراءات الثابتة والمتغيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي تغطيها النشرة، مستندةً على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع