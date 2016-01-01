  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"ميكانيكي" يعثر على كنز مفقود بـ"الملايين" في القمامة

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميكانيكي" يعثر على كنز مفقود بـ"الملايين" في القمامة



وكالات / سما /

خبيئة تضم مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية الأخرى عثر عليها في حظيرة مهجورة ليتبين في النهاية أنها كنز حقيقي تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

الأمر أن جاريد ويبل الذي يعمل فني ميكانيكا سيارات في مدينة ووتر بيري بولاية كونيكتيكت، تلقى إخطارا من قبل أحد المقاولين، لاستعادة قطع يغطيها التراب عام 2017، من حاوية قمامة تحتوي على مواد من حظيرة في ووترتاون.

ذكرت مجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية أن ويبل اكتشف لاحقا أن تلك اللوحات والأعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيري تجريدي توفي عام 2016 عن عمر ناهز ستة وتسعين عاما وأبقى أعماله مخزنة في الحظيرة.

اشتهر هاينز بأعماله "المغلفة"، حيث يلف القماش حول شيء ما.

شبهت لوحاته وأعماله الفنية بفن كريستو وجان كلود، اللذان اشتهرا بتغليف أعمال فنية في جميع أنحاء أوروبا، ومنها قوس النصر في باريس.

قال المنسق الفني والمؤرخ بيتر هاستينغز فولك لمجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية، إن هاينز قام بتغليف أكثر من عشرة مبان في نيويورك، بما في ذلك نصب "واشنطن سكوير أرك" ومطار جي.إف.كي. ومحطة حافلات هيئة الميناء.

المئات من القطع الفنية استعادها ويبل وشملت لوحات ومنحوتات ورسومات صغيرة.

قال هاستينغز فولك إن اللوحات "المغلفة" يمكن بيعها مقابل اثنين وعشرين ألف دولار للواحدة، كما يمكن بيع كل لوحة من لوحاته مقابل أربعة آلاف وخمسمائة دولار.

عرض ويبل بعض القطع الفنية في معرض في ووتربري العام الماضي، وقرر مؤخرا بيع بعض الأعمال الفنية.

حاليا، يتعاون ويبل مع دار عرض "هوليس تاغارت" في مدينة نيويورك، لتنظيم معارض في نيويورك وكونيكتيكت اعتبارا من الشهر المقبل.

منذ العثور على الكنز الدفين، أجرى ويبل بحثا عن عمل هاينز واتصل بأسرة الفنان الراحل، التي قال إنها سمحت له بالاحتفاظ بتلك الأعمال الفنية وبيعها.

قال ويبل للموقع الإخباري: "لقد انتشلتها من حاوية القمامة هذه، ووقعت في حبها، لقد ارتبطت بها.. وأريد أن يدخل هاينز كتب التاريخ".

#ميكانيكي #حظيرة #كنز #غرائب #القمامة

الأكثر قراءة اليوم

الجمعية الفلكية الفسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين

غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد

إذاعة عبرية تكشف : العاهل الأردني اقترح على هرتسوغ التالي ..

بينيت: نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة".. وهذا سبب عدم لقائي بالرئيس عباس

بالفيديو: دبابة روسية تطلق قذيفة من المسافة “صفر” نحو جنود أوكرانيون

بعد عملية تل أبيب.. محافل أمنية اسرائيلية لهآرتس: كشف "المستور" وتعرضنا للإهانة

هذا ما انتهت اليه محاكمة أسرى جلبوع...

الأخبار الرئيسية

المخابرات المصرية تضغط بكل ثقلها لمنع انتقال التوتر لغزة وتنقل رسالة إسرائيلية للفصائل..

بشكل مفاجئ .. نبيل شعث يقدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة ياسر عرفات

صحيفة: المقاومة أرسلت رسالة مزدوجة عبر الوسطاء للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل تتوقع ان توسع عدوانها في الضفة إلى قطاع غزة

استشهاد شاب من الخليل برصاص الاحتلال في عسقلان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم