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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة بعد ظهر اليوم الثلاثاء آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاربعاء، مبينة ان السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة، إضافة للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/17)

المتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/17) اضغط هنا

 الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15): اضغط هنا

 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #آلية السفر #السفر

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