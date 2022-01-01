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"الأوقاف" تعلن نتائج مسابقة إتقان وتلاوة القرآن الكريم

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري اليوم الثلاثاء، عن  الفائزين في مسابقة الأقصى الدولية الالكترونية في إتقان وتلاوة القرآن الكريم لعام 2022 من داخل فلسطين وخارجها.

وقال البكري، إن الهدف من المسابقة هو تشجيع التنافس في حفظ القرآن الكريم، وتنشئة جيل قرآني وربط المسلمين بقضيتهم الأولى ألا وهي قضية المسجد الأقصى المبارك، وربط المسلمين خارج فلسطين مع هذه القضية العادلة، قضية المسلمين الأولى.

وشارك في المسابقة (27) متسابقاً من (13) دولة، منها (الجزائر، والمغرب، ومصر، والأردن، والبحرين، والعراق، وأوزبكستان، واليمن، وليبيا)، وكانت التصفيات الأولية عقدت في السابع والعشرين من الشهر الماضي من خلال قيام المتسابقين بتسجيل مقطع وإرساله الكترونياً، فيما عقدت التصفيات النهائية في الواحد والثلاثين من الشهر ذاته عن طريق تطبيق ZOOM، من خلال امتحان مباشر من قبل أعضاء لجنة المسابقة التي شكلتها الوزارة من المختصين في تحكيم المسابقات المحلية والدولية.

وحصل على المركز الأول في المسابقة وسيم جادالله سليم عابد من فلسطين، وعلى المركز الثاني عبدالمجيد مجاهد علي السماوي من اليمن، وعلى المركز الثالث زيان علي محمد محمد رضا من الجزائر.

#وزارة الأوقاف #القرآن الكريم #مسابقة

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