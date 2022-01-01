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الاحتلال يمنع الشيخ صبري من التواصل مع شخصيات فلسطينية

الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع الشيخ صبري من التواصل مع شخصيات فلسطينية



القدس المحتلة / سما /

سلمت مخابرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، قرارًا بمنعه من التواصل مع عدة شخصيات من الداخل المحتل.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن القرار يمنع الشيخ صبري بالأساس من التواصل مع الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال الخطيب.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن قرار مخابرات الاحتلال اعتبر لقاء الشيخ صبري مع تلك الشخصيات بأنه “يمس بأمن إسرائيل”.

واعتبر أن القرار يهدف لفصل الشيخ صبري عن أهالي الداخل والشخصيات السياسية والفاعلة هناك، وكمحاولة لتفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

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