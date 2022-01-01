حقيقة طلاق صابرين بعد سفر زوجها .. (فيديو)

وكالات / سما /

كشفت الفنانة صابرين حقيقة طلاقها من زوجها طارق، مشيرة إلى أنه سافر إلى أمريكا لمدة عام حتى يخضع لبعض الفحوصات ونفت تماما وجود أزمات بينهما، وأكدت عدم حدوث الطلاق كما نفت أن يكون قد تزوج عليها لافتة إلى أنها تثق فيه.

صابرين تلقت سؤال مباشرا من شيخ العرافين في الجزء الثاني من حلقة العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة، حول سبب اخفاء خبر طلاقها وابتعاد زوجها عنها لمدة عام كامل غادر فيه البلاد واستقر في أمريكا.

وردت صابرين قائلة: معقولة هكون مطلقة وأشكر فيه، طارق كان عنده شغل سنة، موجهة حديثها إلى بسمة وهبة: تفتكري اتجوز عليا، أنا أتساب يا بسمة، أنا واثقة في طارق وهو واثق فيا إحنا متفقين لو مش عاوزين نكمل نعترف لبعض.

سألتها بسمة وهبة: زوجك ميسور الحال عاجز ياخد طيارة ويشوفك أنت والولاد لترد صابرين: كان المفروض يعمل فحوصات على صحته وكان تعبان شوية، ولم أستطع الذهاب له بسبب أزمة كورونا ودراسة أولادي، وكذلك انشغالي بالتصوير.

وكشفت صابرين حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تحويل مسار بعد فشل محاولاتها في إنقاص الوزن، وأخبرها الطبيب أنها حالة نادرة فيما يتعلق بمعدلات الحرق.

وتحدثت صابرين عن الفيديو المسرب لها خلال رقصها في يوم ميلادها عندما كانت في الـ 18من عمرها، والذي انتشر بشكل واسع على اليوتيوب قائلة: كان يعرض في السوبر جيت كان في موضة نعمل أعياد ميلادنا والكاميرات تصورنا، وأنا كنت برقص ولابسة قصير وكنت صغيرة، وشرائط الفيديو وقتها كانت بتتأجر وماما اتخانقت مع المسؤولين وقالوا لها أنها اتسربت.

وأضافت: كنت رقاصة يوم الميلاد مش مديا فرصة لحد، سيمون ترقص شداها وأرقص أنا حاولت أمسحه من يوتيوب لكن لم استطع، مشيرة إلى أن زوجها لم يشعر بالضيق، قائلة: ماكنتش اتجوزت وجوزي هيضايق ليه كان عندي 18 سنة، خاصة أنه متفهم جدًا وعارف أن في ناس كارهين، وولادي عارفين مامتهم أوي.