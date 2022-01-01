قصة سلم الجنة في النمسا.. شاهد

في تجربة فريدة ترفع مستويات الأدرينالين على ارتفاع هائل فوق سطح البحر يبلغ حوالي 2300 قدم يقصد الباحثين من المتسلقين عن الإثارة في صعود ما يسمي بـ "سلم الجنة" في النمسا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية يعد "سلم الجنة" أحد المعالم السياحية في النمسا والذي لا يجرؤ على خوضها ذوو القلوب الضعيفة حيث يصل بين جبلين في دونير كوجل بمنتجع سالزكامرجوت.

ويوفر السلم الذي يمتد بطول 140 قدماً رؤية بانورامية أثناء صعوده والتنقل بين الجبلين تمزج بين المتعة والإثارة كما يوفر إطلالة بانورامية رائعة على جبال الألب الممتدة بين أكثر من دولة.

وأقدم مهندس البناء، مارك أو فنباخر، 29 عاماً، على صعود السلم محذراً أي شخص بخوض التجربة التي أخذت وقتاً طويلاً وكانت صعبة جداً من تسلقه إلا إذا كان متسلقاً متمرساً.

ونوه أن الأهم أن يكون متأكداً من أنه غير مصاب بفوبيا المرتفعات، وأن أفضل وقت للذهاب إليه هو الصيف، لأن الأجواء تكون رائعة، والهواء قليل لا يشكل خطورة على اتزان المتسلق.