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الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق

الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق



طولكرم / سما /

أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، طالبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم جامعة فلسطين التقنية – خضوري غرب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أسفر عن إصابتين بالمطاط، و16 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وإثر ذلك، قامت إدارة الجامعة بإخلاء الجامعة من الطلبة، حفاظا على سلامتهم.

#اقتحام #جامعة خضوري #الاحتلال

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