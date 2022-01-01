الاحتلال يهدم خيمة ويفكك "بركسا" في قرية كفر مالك شرق رام الله

رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية وفككت "بركسا"، واستولت على معداته في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وهدمت خيمة سكنية وفككت "بركسا" زراعيا يعودان للمواطن فاروق الحاج، واستولت على معداته.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين يعملان في مدرسة قيد الإنشاء في منطقة الطبيل التابعة لعين سامية، واستولت على شاحنة ومعدات بناء، بحجة وقوعها في منطقة "ج"، وقبلها جرى تهجير عائلة بدوية من المكان.

وجرى قبل أكثر من عام إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، وشهدت المنطقة مواجهات مستمرة بين الشبان وجنود الاحتلال، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذين خرجوا رفضًا للاستيطان ولإقامة هذه البؤرة على أراضيهم.