فيديو.. فوز وتعادلان وتأهل (4) فرق للدور الثاني من بطولة الياسين الرمضانية

غزة / سما /

تواصلت مساء أمس الاثنين، منافسات بطولة الشيخ الشهيد أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم.

خدمات الشاطئ (0×1) غزة الرياضي

على ملعب اليرموك، وضمن المجموعة الأولى "غزة والشمال"، حقق غزة الرياضي الفوز بهدف نظيف الشاطئ في مباراة بيتية للأخير.

سجل ربحي اشتيوي الهدف الوحيد من ركلة جزاء إلا أن فارق الأهداف في مباراة الذهاب التي انتهت (4×3) رجح كفة الشاطىء للصعود عن المجموعة لدور الأربعة، بعدما كانت المباراة بيتية للرياضي.

الهلال (2×2) الصداقة

على ملعب فلسطين، وضمن المجموعة الثانية "غزة والشمال"، نجح الصداقة في حسم تأهله لدور الأربعة رغم تعادله مع الهلال بهدفين لكل منهما.

ورغم أن الفريقان يملكان (4) نقاط إلا أن الصداقة تفوق بفارق الأهداف، وتأهل للدور الثاني.

تقدم الصداقة عن طريق عمر بلح في الشوط الأول، بعدها خسر الهلال خدمات لاعبه أحمد لبد الذي حصل بطاقة حمراء.

وفي الشوط الثاني ورغم النقص العددي تمكن الهلال من تسجيل هدفين عبر بلال شعت ومحمد عبيد، لكن الصداقة عدل النتيجة بهدف صائب أبو حشيش، ونال لاعب الهلال سامي الداعور بطاقة حمراء ليكمل الهلال الدقائق الأخيرة ب9 لاعبين.

شباب خان يونس (1×1) خدمات خانيونس

وعلى استاد خان يونس، ولحساب المجموعة الأولى "الوسطى والجنوب"، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، المواجهة التي جمعت بين شباب و خدمات خان يونس.

تقدم عمر أبو عبيدة لشباب خان يونس في الشوط الأول، بينما أدرك عبد الله قفة التعادل للخدمات من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بهذا التعادل رفع شباب خان يونس رصيده إلى 4 نقاط، بفارق الأهداف عن خدمات خان يونس، ليصعدا سويا إلى دور الأربعة عن الوسطى والجنوب الشباب كأول المجموعة والخدمات أفضل مركز ثاني