  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات البريج والعميد يتأهلان للمربع الذهبي في كأس الشهيد وائل عيسى

الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج والعميد يتأهلان للمربع الذهبي في كأس الشهيد وائل عيسى



غزة / سما /

تأهل خدمات البريج إلى المربع الذهبي من كأس الشهيد وائل عيسى لكرة السلة، عقب فوزه الكبير على خدمات دير خانيونس بنتيجة (45/110)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

ونجح خدمات البريج بالتفوق بهذه المباراة، بعدما سيطر على جميع أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 13/37 لصالح خدمات البريج 

الربع الثاني: 7/19 لصالح خدمات البريج 

الربع الثالث: 12/34 لصالح خدمات البريج 

الربع الرابع: 13/20 لصالح خدمات البريج 

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي حسن الحشاش، ميقاتي "24 ثانية" حسين حمدان.

وبهذا الفوز ودع خدمات خانيونس البطولة، وتأهل غزة الرياضي إلى المربع الذهبي برفقة خدمات البريج عن المجموعة الأولى، بعدما حل وصيفاً فيها.

#خدمات البريج #غزة الرياضي #كرة السلة

الأكثر قراءة اليوم

الجمعية الفلكية الفسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين

غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد

بينيت: نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة".. وهذا سبب عدم لقائي بالرئيس عباس

إذاعة عبرية تكشف : العاهل الأردني اقترح على هرتسوغ التالي ..

بعد عملية تل أبيب.. محافل أمنية اسرائيلية لهآرتس: كشف "المستور" وتعرضنا للإهانة

هذا ما انتهت اليه محاكمة أسرى جلبوع...

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: المصادقة على اتفاق لوقف اضراب المعلمين

الأخبار الرئيسية

بشكل مفاجئ .. نبيل شعث يقدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة ياسر عرفات

صحيفة: المقاومة أرسلت رسالة مزدوجة عبر الوسطاء للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل تتوقع ان توسع عدوانها في الضفة إلى قطاع غزة

استشهاد شاب من الخليل برصاص الاحتلال في عسقلان

قيادي بحماس: لدينا ما يكفينا لخوض معركة مع الاحتلال هذه مدتها..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم