خدمات البريج والعميد يتأهلان للمربع الذهبي في كأس الشهيد وائل عيسى

غزة / سما /

تأهل خدمات البريج إلى المربع الذهبي من كأس الشهيد وائل عيسى لكرة السلة، عقب فوزه الكبير على خدمات دير خانيونس بنتيجة (45/110)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

ونجح خدمات البريج بالتفوق بهذه المباراة، بعدما سيطر على جميع أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 13/37 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 7/19 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 12/34 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 13/20 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي حسن الحشاش، ميقاتي "24 ثانية" حسين حمدان.

وبهذا الفوز ودع خدمات خانيونس البطولة، وتأهل غزة الرياضي إلى المربع الذهبي برفقة خدمات البريج عن المجموعة الأولى، بعدما حل وصيفاً فيها.