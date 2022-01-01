كريم بنزيما: هذا ما يحتاجه ريال مدريد في مُواجهة تشيلسي

وكالات / سما /

أكد كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على حاجة الفريق للتعامل بكل جدية مع مُواجهة تشيلسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان على أرض سانتياجو برنابيو مساء الثلاثاء في جولة الإياب، وذلك بعد أن كان الذهاب قد انتهى مدريدياً على أرض لندن بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ وحيد.

وقال بنزيما، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، :”المُفتاح في مُباراة تشيلسي هو اللعب بنفس طريقة مُباراة الذهاب، وأن نخوض المُباراة من أجل الفوز بها، وأن نُظهر أننا نُريد الوصول لنصف النهائي”.

وتحدث النجم الفرنسي عن سر تألقه مؤخراً، وقال :”لا يوجد أي سر، أنا أعمل دائماً يومياً في التدريبات، وأعد نفسي لكي أكون جاهزاً للمُباراة”.

يُذكر أن بنزيما هو هداف الدوري الإسباني حالياً برصيد 24 هدفاً، فضلاً عن صدارته لقائمة أفضل صانعي الأهداف في المُسابقة مُتساوياً مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة ولكل منهما 11 تمريرة مُساعدة “أسيست”.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 72 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.