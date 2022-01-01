هل يُعاقب مانشستر يونايتد رونالدو بعد لقطة مُواجهة إيفرتون؟

وكالات / سما /

خطف كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، الأنظار بعد هزيمتهم أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي بلقطة مُثيرة.

حيث أظهر مقطع مصور بعد المُباراة قيام رونالدو بكسر هاتف محمول كان يحمله أحد مُشجعي التوفيز تعبيراً عن غضبه بعد الهزيمة بهدفٍ دون رد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة اليونايتد لن تًعاقب رونالدو وذلك بعد أن قبلت الاعتذار التي تقدم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت على أن إدارة النادي الإنجليزي فتحت التحقيقات بشأن الواقعة التي أثارت جدلاً كبيراً بعد المُباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في ليفربول.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشرطة البريطانية تواصلت بالفعل مع عائلة الصبي محل الواقعة ويبلغ من العُمر 14 عاماً ويُعاني من مرض التوحد.

وكانت والدة الطفل قد نشرت صورتين عبر حسابها على تويتر يُظهر آثار الكدمة التي أصابته في يده، فضلاً عن صورة للهاتف المُحطم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وذلك بفارق 23 نقطة عن المُتصدر مانشستر سيتي.