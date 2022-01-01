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ما هي حقيقة بيع باريس سان جيرمان بعد كأس العالم 2022؟

الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي حقيقة بيع باريس سان جيرمان بعد كأس العالم 2022؟



وكالات / سما /

فجر برنامج "التشيرينجتو" التلفزيوني الإسباني الشهير مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل نادي باريس سان جيرمان.

البرنامج التلفزيوني، والذي عرف شهرة واسعة حول العالم في السنوات الأخيرة، كشف عن نية الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان بيع النادي عقب نهاية كأس العالم 2022.

وأوضح تقرير البرنامج بأن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان سيرحل أيضا عن النادي، ولن يستمر فيه حال بيعه.

فضلا عن ذلك، أكد البرنامج أن سان جيرمان رفع الراية البيضاء فيما يخص بقاء نجمه الفرنسي كيليان مبابي، مشيرا إلى أن اللاعب أصبح على مقربة من الانتقال لصفوف ريال مدريد بشكل مجاني عقب نهاية عقده في الصيف المقبل.

لكن أندريس أونروبيا راموس، الصحفي الإسباني الشهير، بصحيفة "آس"، نفى تفكير إدارة سان جيرمان في بيع النادي بعد مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.

وكتب راموس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "باريس سان جيرمان تواصل مع الصحافة ونفى المعلومات المتداولة حول بيع محتمل للنادي بعد كأس العالم في قطر، الإدارة أطلقت على تلك التقارير بالوهمية".

يذكر أن الإدارة القطرية استحوذت على باريس سان جيرمان في العام 2011، وجعلت النادي منافسا قوية على الألقاب المحلية والقارية، ورغم فوزه بكل البطولات في فرنسا، لكنه فشل في التتويج حتى الآن بدوري أبطال أوروبا.

#باريس سان جيرمان #كأس العالم

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