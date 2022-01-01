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تشافي يساعد برشلونة على ضم ليفاندوفسكي

الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يساعد برشلونة على ضم ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

يساعد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ناديه على التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد الصحفي الإسباني ماتيو موريتو، مساء الاثنين، بأن برشلونة يعمل على التعاقد ليفاندوفسكي منذ عدة أسابيع، والتقى خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، مع وكيل ليفا، بيني زهافي، عدة مرات من أجل مناقشة العملية.

وأشار موريتو إلى أن تشافي تدخل في الأمر والتقى بليفاندوفسكي بشكل شخصي من أجل شرح مشروع برشلونة لهداف البايرن، وإقناعه بفكرة التوقيع للبلوجرانا في الميركاتو الصيفي.

وأعجب ليفاندوفسكي بمشروع البارسا الجديد مع تشافي واقتنع بحديث أسطورة برشلونة، وأعطى الضوء الأخضر للصفقة كي تصل لطريق النور، علماً بأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.

بدوره قال الإعلامي الإسباني، توني خوانمارتي، أن وكيل ليفا سيجتمع مع بايرن ميونخ في القريب العاجل لمعرفة شروط رحيل البولندي عن أليانز أرينا، مع طرح نقطتين هامتين على الطاولة، الأولى تتعلق بسعر البيع والثانية نجاح النادي في توفير البديل المناسب للهداف البولندي.

#ليفاندوفسكي #برشلونة #تشافي هيرنانديز #بايرن ميونخ

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