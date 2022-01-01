تفاصيل عرض ريال مدريد لضم مبابي

وكالات / سما /

كشفت شبكة جيانلوكا دي مارزيو الإيطالية تفاصيل عرض ريال مدريد الإسباني للحصول على توقيع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وينتهي ارتباط مبابي بالنادي الباريسي بمجرد نهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب عدة عروض سابقة من أجل الإمساك بالقلم والتوقيع على عقد جديد يمدد فترة تواجده في بارك دي برانس.

وأفاد دي مارزيو، مساء أمس الاثنين، بأن الريال عرض على مبابي الحصول على 100 مليون يورو كمكافأة توقيعه على العقد، مع حصوله على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، على أن يكون العقد لمدة خمس سنوات.

ويعني ذلك أن توقيع مبابي على عقود انتقاله لريال مدريد سيكلف خزينة اللوس بلانكوس مبلغاً يصل إلى 350 مليون يورو على مدار خمس سنوات.