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تفاصيل عرض ريال مدريد لضم مبابي

الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عرض ريال مدريد لضم مبابي



وكالات / سما /

كشفت شبكة جيانلوكا دي مارزيو الإيطالية تفاصيل عرض ريال مدريد الإسباني للحصول على توقيع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وينتهي ارتباط مبابي بالنادي الباريسي بمجرد نهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب عدة عروض سابقة من أجل الإمساك بالقلم والتوقيع على عقد جديد يمدد فترة تواجده في بارك دي برانس.

وأفاد دي مارزيو، مساء أمس الاثنين، بأن الريال عرض على مبابي الحصول على 100 مليون يورو كمكافأة توقيعه على العقد، مع حصوله على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، على أن يكون العقد لمدة خمس سنوات.

ويعني ذلك أن توقيع مبابي على عقود انتقاله لريال مدريد سيكلف خزينة اللوس بلانكوس مبلغاً يصل إلى 350 مليون يورو على مدار خمس سنوات.

ويملك ريال مدريد اتفاقاً شفهياً بالفعل مع مبابي من أجل انضمامه للفريق، مع العلم أن اللاعب عبر على الملأ عن رغبته في الانتقال للعب في فريق سانتياجو بيرنابيو، منذ الصيف الماضي.

ويمني النادي الملكي النفس بتحويل الاتفاق الشفهي مع الأيقونة الفرنسية إلى اتفاق مكتوب وإعلان رسمي عن التعاقد معه في الفترة المقبلة، مع العلم أن اللاعب يحق له التوقيع لأي ناد منذ يناير الماضي.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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