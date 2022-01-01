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طالع .. مكافآت مالية لمن "يقدم قرابين داخل الأقصى"

الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. مكافآت مالية لمن "يقدم قرابين داخل الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

نفذ عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، عبر "باب المغاربة"، بحراسة شرطية مشددة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 86 متطرفا، اقتحموا ساحات الأقصى.

وضمن دعوات لتكثيف الاقتحامات للأقصى خلال أسبوع "عيد الفصح"، نشرت جماعات الهيكل المزعوم إعلانا يدعو المتطرفين إلى المبادرة الفردية لتقديم "قربان الفصح" في الأقصى، من مساء الجمعة القادمة، ووعدت من يتمكن من ذلك مكافأة مالية "10 الآف" شيكل لمن ينجح بذلك، "800 شيكل" يدخل "السخل" ولا ينجح بذبحه"، و "400 شيكل"، لمن يحاول ويفشل، وذيلت إعلانها "بأن تقديم القربان هو الرد الطبيعي على الإرهاب".

ونفذت جماعات الهيكل المزعوم مساء أمس محاكاة لتقديم القربان عند السور الجنوبي للمسجد الأقصى "بالقرب من القصور الأموية".

وأكدت جماعات الهيكل المزعوم أن الوقت قد حان لتغيير قواعد اللعبة ونمط الاقتحامات للأقصى، وقالت:"لا حماس ولا الأردن" يقررون ما يحصل في الأقصى، مؤكدة نيتها الحضور الجمعة القادمة من كل أنحاء البلاد لتقديم القربان في موعده.



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