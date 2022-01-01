كهرباء غزة توضح أسباب تحسن جدول الكهرباء خلال الفترة الأخيرة

غزة/ سما /

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، اليوم الثلاثاء، إن تحسن جدول الكهرباء في الفترة الأخيرة، يعود لانحسار موجة المنخفضات الجوية، مبيناً أنه لا يوجد استهلاك كبير على الكهرباء وكمية الكهرباء هي ذاتها ولكن الذي اختلف هو طريقة استهلاك المواطنين.

وأكد ثابت في تصريحات إذاعية، أن ما يصل الشركة من الاحتلال، هو 120 ميجاوات، مشيراً إلى أن الشركة تواجه تحدياً في تشغيل المولد الرابع لحاجته لكمية كبيرة من الوقود تتراوح بين 150 – 160 ألف لتر.

وأضاف: " بداية الأسبوع المقبل سنعلن عن برنامج المكافأة للمواطنين الملتزمين بالدفع وآليات الاستفادة منها، وأخذنا موافقة على استمرار البرنامج. ".

وتابع: " نطمح لأن تكون الكهرباء على مدار الساعة للمواطنين وكل المرافق الحيوية، وأن ننعم بتيار كهربائي يمكننا من العيش بحياة كريمة".

وأكمل: "كل العالم اليوم ينعم بخدمة تيار كهربائي والاحتلال المسبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في قطاع غزة نتيجة الحصار وتداعياته".