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أهالي أسرى غزة يزورون 22 من أبنائهم بمعتقل رامون

الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي أسرى غزة يزورون 22 من أبنائهم بمعتقل رامون



غزة/ سما /

تمكن 35 فلسطينيا، من أهالي أسرى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من زيارة أبنائهم في سجن رامون الصحراوي في النقب.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية الصليب الأحمر، سهير زقوت، أن "اللجنة سهَلت توجه 35 شخصا من أهالي القطاع، لزيارة 22 أسيرا في سجن رامون".

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت زيارات أهالي أسرى غزة مطلع آذار/مارس 2020، بذريعة تفشي جائحة كورونا.

وهذه الزيارة الثالثة لأهالي أسرى غزة منذ تعليق سلطات الاحتلال برنامج الزيارات في آذار 2020.

وتواصل سلطات الاحتلال منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو خمسة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 من غزة، فيما استشهد نحو 227 أسيرا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

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