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أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":  

- الجيش يحاول منع رفع عدد القتلى في جنين تخوفا من إطلاق النار من غزة

- تنديد بتصريح عضو الكنيست أيمن عودة حول دعوته لأفراد الشرطة العرب برمي السلاح بوجه الاحتلال

- يوسي فرتر يكتب: أيمن عودة ولد متطرفا  

- رفيت هخت تكتب: أتفهم ألم أيمن عودة واحتجاجه بمكانه لكن دعوته لأفراد الشرطة رمي السلاح حركة سياسية غير موفقة

- بينت: أعضاء يمينا ملتزمون بالائتلاف الحكومي  

- إسرائيل تجري اتصالات مع الفاتيكان لزيارة البابا للقدس  

- مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تعرضوا للتجسس على هواتفهم من قبل الشركة الإسرائيلية "اس ان او"

"معاريف":  

- بينت: السفينة استقرت  

- الليكود: بينت كذاب  

- اعتقالات في شمال الضفة  

- يجب محاكمة أيمن عودة  

- غضب اليمين الإسرائيلي على بناء 40 كم من جدار الفصل "إقامة دولة فلسطينية"

- انتحار يهودي قتل فلسطينيا عام 1999 وحكم عليه بالسجن المؤبد  

"يديعوت احرونوت":  

- ارتفاع الفوائد للمرة الأولى منذ 3 سنوات  

- ارتفاع بطلبات الحصول على السلاح

- خلال 24 ساعة: متطرفون يهود اقتحموا قبر يوسف وتم إطلاق الرصاص وإصابتهم بجروح طفيفة ومتوسطة  

- مرشح اليسار الذي خسر المنافسة على رئاسة فرنسا يكره إسرائيل  

- الدعوة الى محاكمة أيمن عودة  

#الصحف الاسرائيلية

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