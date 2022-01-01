أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- الجيش يحاول منع رفع عدد القتلى في جنين تخوفا من إطلاق النار من غزة

- تنديد بتصريح عضو الكنيست أيمن عودة حول دعوته لأفراد الشرطة العرب برمي السلاح بوجه الاحتلال

- يوسي فرتر يكتب: أيمن عودة ولد متطرفا

- رفيت هخت تكتب: أتفهم ألم أيمن عودة واحتجاجه بمكانه لكن دعوته لأفراد الشرطة رمي السلاح حركة سياسية غير موفقة

- بينت: أعضاء يمينا ملتزمون بالائتلاف الحكومي

- إسرائيل تجري اتصالات مع الفاتيكان لزيارة البابا للقدس

- مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تعرضوا للتجسس على هواتفهم من قبل الشركة الإسرائيلية "اس ان او"

"معاريف":

- بينت: السفينة استقرت

- الليكود: بينت كذاب

- اعتقالات في شمال الضفة

- يجب محاكمة أيمن عودة

- غضب اليمين الإسرائيلي على بناء 40 كم من جدار الفصل "إقامة دولة فلسطينية"

- انتحار يهودي قتل فلسطينيا عام 1999 وحكم عليه بالسجن المؤبد

"يديعوت احرونوت":

- ارتفاع الفوائد للمرة الأولى منذ 3 سنوات

- ارتفاع بطلبات الحصول على السلاح

- خلال 24 ساعة: متطرفون يهود اقتحموا قبر يوسف وتم إطلاق الرصاص وإصابتهم بجروح طفيفة ومتوسطة

- مرشح اليسار الذي خسر المنافسة على رئاسة فرنسا يكره إسرائيل

- الدعوة الى محاكمة أيمن عودة