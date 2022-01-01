أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- الجيش يحاول منع رفع عدد القتلى في جنين تخوفا من إطلاق النار من غزة
- تنديد بتصريح عضو الكنيست أيمن عودة حول دعوته لأفراد الشرطة العرب برمي السلاح بوجه الاحتلال
- يوسي فرتر يكتب: أيمن عودة ولد متطرفا
- رفيت هخت تكتب: أتفهم ألم أيمن عودة واحتجاجه بمكانه لكن دعوته لأفراد الشرطة رمي السلاح حركة سياسية غير موفقة
- بينت: أعضاء يمينا ملتزمون بالائتلاف الحكومي
- إسرائيل تجري اتصالات مع الفاتيكان لزيارة البابا للقدس
- مسؤولون في الاتحاد الأوروبي تعرضوا للتجسس على هواتفهم من قبل الشركة الإسرائيلية "اس ان او"
"معاريف":
- بينت: السفينة استقرت
- الليكود: بينت كذاب
- اعتقالات في شمال الضفة
- يجب محاكمة أيمن عودة
- غضب اليمين الإسرائيلي على بناء 40 كم من جدار الفصل "إقامة دولة فلسطينية"
- انتحار يهودي قتل فلسطينيا عام 1999 وحكم عليه بالسجن المؤبد
"يديعوت احرونوت":
- ارتفاع الفوائد للمرة الأولى منذ 3 سنوات
- ارتفاع بطلبات الحصول على السلاح
- خلال 24 ساعة: متطرفون يهود اقتحموا قبر يوسف وتم إطلاق الرصاص وإصابتهم بجروح طفيفة ومتوسطة
- مرشح اليسار الذي خسر المنافسة على رئاسة فرنسا يكره إسرائيل
- الدعوة الى محاكمة أيمن عودة