رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد فتى في جنين متأثرا بجروحه، وتشييع الشهيد غنيم في بيت لحم، والحداد الذي عم عدة مدن بالضفة، وحملة الاعتقالات والاعتداءات والإصابات خلال مواجهات بالضفة.

كما أبرزت مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاق بين وزارتي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين لوقف الإضراب، وتحديد محكمة الاحتلال 22 أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق أسرى "جلبوع" الستة، وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- استشهاد الفتى زكارنة في جنين وتشييع غنيم ببيت لحم والحداد يعم عدة مدن وحملة اعتقالات واعتداءات بالضفة

- 15 دولة أوروبية تطالب بتسريع تقديم مساعدات عاجلة لفلسطين

- المصادقة على إقامة 7 بلدات يهودية أخرى في النقب في إطار سياسة التهويد

- بعد دعوته العرب الملتحقين بجيش الاحتلال لإلقاء سلاحهم.. هجمة شرسة على أيمن عودة وشاكيد تقول: مكانه خارج الكنيست

"الحياة الجديدة":

- عدوان متواصل: شهيد وإصابات واعتقالات وعربدة استيطانية..

- جماهير جنين وبيت لحم شيعت جثماني الشهيدين زكارنة وغنيم

- نابلس تقاسم جنين وجعها وتتحدى المحتل

- مؤسسة محمود عباس تطلق اليوم حملتها الخيرية لهذا العام من جنين

- "فتح": جرائم الاحتلال ستزيدنا صمودا على الأرض وإصرارا على دحره

- مجلس الوزراء يصادق على الاتفاق بين وزارتي "التربية" و"المالية" واتحاد المعلمين لوقف الإضراب

- محكمة الاحتلال تحدد 22 أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق أسرى "جلبوع" الستة

"الأيام":

- استشهاد فتى في جنين متأثرا بجروحه وإصابات خلال قمع مسيرات شعبية

- أسرى "الهروب العظيم": فخورون بعملنا وبحثنا عن طرق أخرى لنيل حريتنا.. النطق بالحكم في 22 أيار القادم

- مخيم جنين: تأهب ومتاريس وتضامن

- 23.5 مليون دولار من البنك الدولي ومانحين لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني

- "أوكسفام": المخزون الفلسطيني من الطحين قد ينفذ خلال ثلاثة أسابيع