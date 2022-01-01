أبو مويس يلتقي خبيراً من البنك الدولي

رام الله / سما /

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، الخبير شونان كاو من البنك الدولي، وذلك لغرض تقييم وإعداد التقرير النهائي لمشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل"، الذي موّله البنك على مدار خمسة أعوام.

وأطلع الوزير أبو مويس الخبير على المستجدات المتعلقة بخطط وأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما المتعلقة بإكساب الطلبة الخريجين مهارات وكفايات تسهّل انخراطهم في سوق العمل.

وقدّم ابو مويس ردوداً على استفسارات الخبير حول القضايا المتعلقة بالمشروع، مثمناً الأثر الكبير له على صعيد الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.