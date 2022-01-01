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الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة

الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 17 مواطناً من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: ضرغام جمال زكارنة، وإبراهيم محمد السعدي، وشقيقه حمادة من المدينة، وعبد الرزاق صدي فريحات من اليامون.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: جاسر خطاطبة من قرية بيت فوريك، والأسير المحرر أيمن ربحي حنيني، وأيسر سرحان أبو كنعان من قرية بيت دجن، ونور دويكات من منطقة بلاطة البلد.

ومن بيت لحم، اعتقلت تلك القوات كلا من: محمد إبراهيم صبيح (18 عاما)، ونصر الله إبراهيم صبيح، ومنتصر إسماعيل موسى (17 عاما)، من بلدة الخضر جنوبًا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين هما: المحامي محمد أحمد الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب، وعباس قاسم عوده الحروب من بلدة دير سامت جنوب غرب.

ومن طولكرم، اعتقلت القوات ذاتها المواطنين ليث سعيد أحمد أبو العز (20 عاما)، والأسير المحرر إبراهيم أحمد أسعد أبو العز (62 عاما)، من بلدة زيتا شمالًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فخري سليمان بشارات (55 عاما) من بلدة طمون جنوبًا.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فراس آدم يوسف من بلدة الزاوية غربًا.

#الاحتلال

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