بالفيديو: دبابة روسية تطلق قذيفة من المسافة “صفر” نحو جنود أوكرانيون

وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة إطلاق دبابة روسية النار على مجموعة من الجنود الأوكرانيين اعترضوا طريقها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي التقطه أحد الجنود الأوكرانيين عن بعد ، فقد اعترض عدد من الجنود الأوكرانيين طريق دبابة روسية قادمة لمنعها من التقدم، ليتفاجأ مصور الفيديو بقيام الدبابة بإطلاق قذيفة نحوهم من المسافة “صفر” تقريبا.

وبحسب الفيديو، فقد أصابت القذيفة الجنود إصابة مباشرة، ليقوم الجندي الذي التقط الفيديو بمغادرة السيارة التي كان يركبها ويفر هاربا على قدميه.

وفي حين ترك الجندي الهارب الكاميرا في وضع التشغيل، سمع صوت الدبابة وهي تطلق قذيفة أخرى، دون لتمكن من معرفة موقع الحادثة.