  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالفيديو: دبابة روسية تطلق قذيفة من المسافة “صفر” نحو جنود أوكرانيون

الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: دبابة روسية تطلق قذيفة من المسافة “صفر” نحو جنود أوكرانيون



وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر لحظة إطلاق دبابة روسية النار على مجموعة من الجنود الأوكرانيين اعترضوا طريقها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي التقطه أحد الجنود الأوكرانيين عن بعد ، فقد اعترض عدد من الجنود الأوكرانيين طريق دبابة روسية قادمة لمنعها من التقدم، ليتفاجأ مصور الفيديو بقيام الدبابة بإطلاق قذيفة نحوهم من المسافة “صفر” تقريبا.

وبحسب الفيديو، فقد أصابت القذيفة الجنود إصابة مباشرة، ليقوم الجندي الذي التقط الفيديو بمغادرة السيارة التي كان يركبها ويفر هاربا على قدميه.

وفي حين ترك الجندي الهارب الكاميرا في وضع التشغيل، سمع صوت الدبابة وهي تطلق قذيفة أخرى، دون لتمكن من معرفة موقع الحادثة.

الأكثر قراءة اليوم

الجمعية الفلكية الفسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين

غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد

بينيت: نتعامل مع الفلسطينيين بـ"العصا والجزرة".. وهذا سبب عدم لقائي بالرئيس عباس

بعد عملية تل أبيب.. محافل أمنية اسرائيلية لهآرتس: كشف "المستور" وتعرضنا للإهانة

هذا ما انتهت اليه محاكمة أسرى جلبوع...

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: المصادقة على اتفاق لوقف اضراب المعلمين

إذاعة عبرية تكشف : العاهل الأردني اقترح على هرتسوغ التالي ..

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المقاومة أرسلت رسالة مزدوجة عبر الوسطاء للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل تتوقع ان توسع عدوانها في الضفة إلى قطاع غزة

استشهاد شاب من الخليل برصاص الاحتلال في عسقلان

قيادي بحماس: لدينا ما يكفينا لخوض معركة مع الاحتلال هذه مدتها..

غانتس يهدد بالتصعيد ضد كل الجبهات.. وحماس ترد

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم