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الاحتلال يشن حملة دهم و اعتقالات واسعة في الضفة

الثلاثاء 12 أبريل 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة دهم و اعتقالات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنًا من مدن وأحياء وبلدات وقرى الضفة الغربية، بعد أن داهمت عشرات المنازل وعاثت فيها خرابًا.

فيما ذكرت مصادر محلية، أن مواجهات وقعت بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة تم اقتحامها، فيما أطلق مقاومون النار تجاه تلك القوات في طمون بطوباس، واليامون في جنين، شمال الضفة الغربية.

ومن جنين، اعتقل عبد الرزاق فريحات، و زهو فريحات، نجله مجدي، وجمعيهم من اليامون، وضرغام زكارنة من المدينة، فيما اعتقل فخري بشارات من طمون.

وفي نابلس، اعتقل أيمن حنيني، وأيسر سرحان، وكلاهما من بيت دجن شرق المحافظة، ونور دويكات من مخيم بلاطة.

وفي بيت لحم، اعتقل منتصر موسى، ومحمد صبيح، وشقيقه نصرالله، وجميعهم من بلدة الخضر إلى الغرب من المحافظة.

وفي الخليل، اعتقل جعفر أبو صالح، وشقيقه صالح، وكلاهما من صوريف شمال المحافظة، فيما اعتقل المحامدي محمد زهور من بيت كاحل غربًا، وعباس الحروب من دير سامت جنوبًا.

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