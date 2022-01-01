استشهاد شاب من الخليل برصاص الاحتلال في عسقلان

رام الله / سما /

استشهد عامل فلسطيني من سكان الخليل، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن العامل (في الأربعينيات من العمر) طعن ضابطًا في الشرطة الإسرائيلية يبلغ من العمر (37 عامًا)، وأصابه بجروح طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان.

ووفقًا للقناة، فإن ضابط الشرطة الإسرائيلية طلب من العامل إبراز هويته وتصريح عمله الذي يملكه، إلا أنه بادر بطعن الشرطي الذي فورًا أطلق النار تجاه العامل.

وأشارت إلى أن الضابط كان ضمن دورية للشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن عمال فلسطينيين يعملون بدون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث.

وأشارت إلى أن العامل استشهد في المكان فورًا.