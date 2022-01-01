غوتيريش يعرب عن قلقه من ارتفاع عدد الضحايا في الأرض الفلسطينية المحتلة

نيويورك/سما/

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الإثنين، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الأمين العام "منزعج من العدد المتزايد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، ويكرر أن الأطفال يجب ألا يكونوا أبدًا هدفًا للعنف أو عرضة للأذى".

وأكد أن الأمين العام سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.

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