هل "إسرائيل" بصدد تنفيذ عملية عسكرية في جنين أو الضفة ؟ بينيت يجيب

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مساء اليوم الإثنين الموافق 11/4/2022، لقوات الاحتلال الاسرائيلي: استمروا في الهجوم لكبح موجة العمليات، اقتحموا جنين، اقتحموا يعبد، هاجموا "الإرهابيين" في معاقلهم، سوف ننتصر.



وأجاب بينيت في مقابلة مع القناة 11 كان، على سؤال المذيع : هل نحن بصدد تنفيذ عملية عسكرية في جنين أو ربما الضفة؟

فقال بينيت '"لا يوجد مكان بعيد عن قواتنا، لا أنوي إخبار العدو بما نخطط، بالتأكيد كشخص قاد في الماضي مثل هذه العمليات، في كل من لبنان والسور الواقي قبل 20 عامًا، يعرف الإرهابيون أنه لا يوجد مكان محصن، هناك العديد من الخيارات على الطاولة، الخط الحالي هو خط شن هجوم حاد على الإرهابيي