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الجمعية الفلكية الفسطينية تعلن أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين

الإثنين 11 أبريل 2022 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية الفلكية الفسطينية تعلن أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين.

وقالت الجمعية في بيان لها نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، "تشير الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية إلى أن هلال شهر شوال للعام 1443 هجرية سيولد مساء يوم السبت الموافق 30 أبريل/ نيسان 2022 الساعة 23:28 بالتوقيت المحلي لفلسطين، ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم الاثنين الموافق 2 أيار/ مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد".


 
وأوضحت الجمعية أنه "استحالة رؤية الهلال ستكون بسبب حدوث الاقتران المركزي، وولادة الهلال خلال ساعات الليل، وهو ما يعني أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا، كما ستكون رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة من الأميركيتين".

وأشارت إلى أنه "في يوم الأحد الموافق 1 أيار/ مايو من المتوقع أن يشاهد هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من معظم الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، وعليه يكون يوم الاثنين الموافق 2 أيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد".

#الجمعية الفلكية الفلسطينية #موعد عيد الفطر فلسطين 2022

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